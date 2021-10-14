Теневой бизнес начнет процветать из-за QR-кодов, предупредили рестораторы

Запрет на посещение ресторанов и театров без QR-кодов не приведет к увеличению числа вакцинированных, а только уменьшит прибыль компаний этих сфер.

А вот теневой бизнес начнет процветать, считают в ассоциации рестораторов.

Об этом сказал председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников:

«Ради того, чтобы сходить в ресторан или в театр, прививку делать никто не будет. Здесь вопрос больше культуры, ответственности и работы органов исполнительной власти».

Такие ограничения только приведут в теневому бизнесу:

«Как только вводят ограничения, начинают ходить рейды, всех проверять. И в это время 3-4 ночных клуба собирают тысячами людей, которые так или иначе хотят отдохнуть. Отели в номерах начали проводить дискотеки, кафе и рестораны стали незаконными, теневой бизнес вылез»,

— рассказал Веретенников.

А легальному бизнесу придется закрыться. Так как зарплаты платить надо, а прибыль — уменьшается. И никто не может точно сказать, когда ограничения полностью отменят.

«И начнется новая история под названием новый экономический кризис», — в заключение сказал Веретенников.

Материал по «Интерфаксу».

Ранее на клерке писали, что фитнес-клубы выступили против QR-кодов.