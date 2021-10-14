Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Теневой бизнес начнет процветать из-за QR-кодов, предупредили рестораторы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Отраслевой учет
Версия для печати

Запрет на посещение ресторанов и театров без QR-кодов не приведет к увеличению числа вакцинированных, а только уменьшит прибыль компаний этих сфер.

А вот теневой бизнес начнет процветать, считают в ассоциации рестораторов.

Об этом сказал председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников:

«Ради того, чтобы сходить в ресторан или в театр, прививку делать никто не будет. Здесь вопрос больше культуры, ответственности и работы органов исполнительной власти».

Такие ограничения только приведут в теневому бизнесу:

«Как только вводят ограничения, начинают ходить рейды, всех проверять. И в это время 3-4 ночных клуба собирают тысячами людей, которые так или иначе хотят отдохнуть. Отели в номерах начали проводить дискотеки, кафе и рестораны стали незаконными, теневой бизнес вылез», 

— рассказал Веретенников.

А легальному бизнесу придется закрыться. Так как зарплаты платить надо, а прибыль — уменьшается. И никто не может точно сказать, когда ограничения полностью отменят.

«И начнется новая история под названием новый экономический кризис», — в заключение сказал Веретенников.

Материал по «Интерфаксу».

Ранее на клерке писали, что фитнес-клубы выступили против QR-кодов.

Откройте доступ к закрытой части «Клерка» с подпиской «Премиум». Получите сотни вебинаров и онлайн-курсов, безлимитные консультации и другой закрытый контент для бухгалтеров.

Успейте подписаться со скидкой 20% до 15.10.2021. Подробнее про «Премиум» тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить