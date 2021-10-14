Теневой бизнес начнет процветать из-за QR-кодов, предупредили рестораторы

Запрет на посещение ресторанов и театров без QR-кодов не приведет к увеличению числа вакцинированных, а только уменьшит прибыль компаний этих сфер.
Об этом сказал председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников:
«Ради того, чтобы сходить в ресторан или в театр, прививку делать никто не будет. Здесь вопрос больше культуры, ответственности и работы органов исполнительной власти».
Такие ограничения только приведут в теневому бизнесу:
— рассказал Веретенников.
А легальному бизнесу придется закрыться. Так как зарплаты платить надо, а прибыль — уменьшается. И никто не может точно сказать, когда ограничения полностью отменят.
Материал по «Интерфаксу».
Ранее на клерке писали, что фитнес-клубы выступили против QR-кодов.
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