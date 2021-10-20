ЭЦП от удостоверяющих центров хотят продлить до 2023 года

До 2023 года продлят возможность получать ЭЦП не только в ФНС. Несмотря на то, что планировалось, что через удостоверяющие центры нельзя будет получить ЭЦП уже в 2022 году. Бизнес не готов, решили в правительстве.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили эту информацию, пишет «РБК».

В 2022 году предлагают применять не обязательный, а добровольный порядок применения электронных доверенностей и применения электронных подписей только от ФНС.

Такую отсрочку решили дать бизнесу, поскольку он оказался не готов к электронным доверенностям — нет специальных программ, нет понимания, как это делать.

Еще один довод в пользу электронных подписей от удостоверяющих центров — в их рядах прошла чистка, требования к ним ужесточили. Из 370 УЦ в реестре приостановили деятельность у 120.

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Прокомментировала, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«Могу сказать, что предложение очень правильное и оставшиеся сейчас на рынке УЦ максимально соблюдают требования закона, потому что аккредитация по новым правилам стоила им очень дорого.

Таких УЦ осталось менее 20, в совокупности с УЦ ФНС они смогут обеспечить законность и своевременность выдачи ЭП.

Без действующих УЦ, при наличии 800 точек выдачи у ФНС, нас скорее всего ждал бы коллапс в сфере получения электронной подписи: несданные отчеты, остановленные тендеры, дефицит очень многих товаров».