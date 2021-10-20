Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ЭЦП от удостоверяющих центров хотят продлить до 2023 года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ЭДО
Версия для печати

До 2023 года продлят возможность получать ЭЦП не только в ФНС. Несмотря на то, что планировалось, что через удостоверяющие центры нельзя будет получить ЭЦП уже в 2022 году. Бизнес не готов, решили в правительстве.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили эту информацию, пишет «РБК».

В 2022 году предлагают применять не обязательный, а добровольный порядок применения электронных доверенностей и применения электронных подписей только от ФНС.

Такую отсрочку решили дать бизнесу, поскольку он оказался не готов к электронным доверенностям — нет специальных программ, нет понимания, как это делать.

Еще один довод в пользу электронных подписей от удостоверяющих центров — в их рядах прошла чистка, требования к ним ужесточили. Из 370 УЦ в реестре приостановили деятельность у 120.

ЭДО-инициативы государства. Как будет работать и что нужно знать предпринимателям — читать тут.

Прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

«Могу сказать, что предложение очень правильное и оставшиеся сейчас на рынке УЦ максимально соблюдают требования закона, потому что аккредитация по новым правилам стоила им очень дорого.

Таких УЦ осталось менее 20, в совокупности с УЦ ФНС они смогут обеспечить законность и своевременность выдачи ЭП.

Без действующих УЦ, при наличии 800 точек выдачи у ФНС, нас скорее всего ждал бы коллапс в сфере получения электронной подписи: несданные отчеты, остановленные тендеры, дефицит очень многих товаров».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить