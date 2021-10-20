Половина фитнес-центров хотят попасть в перечень для вычетов НДФЛ

16 октября закончился сбор заявок от фитнес-компаний, которые хотят попасть в перечень для вычета по НДФЛ.

До 1 ноября должны быть сформированы региональные перечни, до 1 декабря выйдет общий перечень.

По оценкам Национального фитнес-сообщества, заявки на участие в программе подали около 30 % игроков рынка, передает ИА ТАСС.

Впрочем, по другим прогнозам, заявки подали порядка 40-50 % игроков всего рынка. Об этом сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

Напомним, с 2022 года вводится социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть налог можно, если ваш фитнес-клуб или спортивная секция вашего ребенка включены в специальный перечень.