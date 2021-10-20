Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Половина фитнес-центров хотят попасть в перечень для вычетов НДФЛ

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Социальный вычет
Версия для печати

16 октября закончился сбор заявок от фитнес-компаний, которые хотят попасть в перечень для вычета по НДФЛ.

До 1 ноября должны быть сформированы региональные перечни, до 1 декабря выйдет общий перечень.

По оценкам Национального фитнес-сообщества, заявки на участие в программе подали около 30 % игроков рынка, передает ИА ТАСС.

Впрочем, по другим прогнозам, заявки подали порядка 40-50 % игроков всего рынка. Об этом сообщили в Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

Напомним, с 2022 года вводится социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть налог можно, если ваш фитнес-клуб или спортивная секция вашего ребенка включены в специальный перечень.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить