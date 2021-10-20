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Бесполезно жаловаться на решение Роструда сразу в суд. Сначала — досудебное обжалование

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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С июля 2021 года применяется досудебное обжалование решений трудинспекции. Обращаться в суд сразу нельзя, напомнили в Роструде.

Руководитель компании или ИП сначала подает жалобу на решение в вышестоящий контрольный орган.

То есть, жалобу на инспектора — руководителю инспекции, а жалобу на руководителя — в центральный аппарат Роструда.

Составить и направить жалобу можно через Госуслуги в разделе «Жалоба на решение контрольного органа». Она должна быть подписана электронной подписью.

Компании могут обжаловать:

  • решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий;
  • акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений;
  • действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Срок рассмотрения жалобы — 20 рабочих дней.

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