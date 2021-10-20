Бесполезно жаловаться на решение Роструда сразу в суд. Сначала — досудебное обжалование

С июля 2021 года применяется досудебное обжалование решений трудинспекции. Обращаться в суд сразу нельзя, напомнили в Роструде.
Руководитель компании или ИП сначала подает жалобу на решение в вышестоящий контрольный орган.
То есть, жалобу на инспектора — руководителю инспекции, а жалобу на руководителя — в центральный аппарат Роструда.
Составить и направить жалобу можно через Госуслуги в разделе «Жалоба на решение контрольного органа». Она должна быть подписана электронной подписью.
Компании могут обжаловать:
- решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий;
- акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений;
- действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в рамках контрольно-надзорных мероприятий.
Срок рассмотрения жалобы — 20 рабочих дней.
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