Бесполезно жаловаться на решение Роструда сразу в суд. Сначала — досудебное обжалование

С июля 2021 года применяется досудебное обжалование решений трудинспекции. Обращаться в суд сразу нельзя, напомнили в Роструде.

Руководитель компании или ИП сначала подает жалобу на решение в вышестоящий контрольный орган.

То есть, жалобу на инспектора — руководителю инспекции, а жалобу на руководителя — в центральный аппарат Роструда.

Составить и направить жалобу можно через Госуслуги в разделе «Жалоба на решение контрольного органа». Она должна быть подписана электронной подписью.

Компании могут обжаловать: решения о проведении контрольно-надзорных мероприятий;

акты контрольно-надзорных мероприятий, предписания об устранении выявленных нарушений;

действия или бездействия должностных лиц надзорного органа в рамках контрольно-надзорных мероприятий.

Срок рассмотрения жалобы — 20 рабочих дней.