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❗ Все из выступления Путина про нерабочие дни: кратко

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Рубрика Экономика России
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Рассказываем тезисно, что будет с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.

  • Официально объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
  • Это касается всех государственных и муниципальных служащих.
  • В регионах с наиболее сложной ковидной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.
  • Непосредственно режим работы предприятий общепита, сферы обслуживания, развлечений и спорта в каждом регионе будут определять местные власти в зависимости от эпидситуации.
  • Бизнес должен будет ориентироваться на распоряжения региональных властей.
  • При необходимости нерабочие дни могут продлить после 7 ноября.

Читайте инструкцию для бухгалтера и кадровика по новым нерабочим дням.

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