❗ Все из выступления Путина про нерабочие дни: кратко

Рассказываем тезисно, что будет с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.
- Официально объявлены нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.
- Это касается всех государственных и муниципальных служащих.
- В регионах с наиболее сложной ковидной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.
- Непосредственно режим работы предприятий общепита, сферы обслуживания, развлечений и спорта в каждом регионе будут определять местные власти в зависимости от эпидситуации.
- Бизнес должен будет ориентироваться на распоряжения региональных властей.
- При необходимости нерабочие дни могут продлить после 7 ноября.
Читайте инструкцию для бухгалтера и кадровика по новым нерабочим дням.
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