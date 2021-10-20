❗ Все из выступления Путина про нерабочие дни: кратко

Рассказываем тезисно, что будет с нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября.

Читайте инструкцию для бухгалтера и кадровика по новым нерабочим дням .

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