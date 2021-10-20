Проблемы с авансами по НДС в 1С? Эксперты «Клерка» помогут разобраться

1С формирует проводки в зависимости от заполнения поля «Зачет авансов». Поэтому если надо что-то скорректировать в отчетности по НДС или в книге продаж — надо менять порядок зачета аванса.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Добрый день! Помогите разобраться, правильно ли 1С формирует записи.

2 сентября перечисляем аванс поставщику в размере 37 047,00 руб. В тот же день поступает часть товара на сумму 2 860,00. На разницу 34 187,00 приходит авансовая счет-фактура. Затем поступает еще два прихода, 3 и 23 сентября на общую сумму 28 329,10 с оплатой в те же дни.

На конец сентября по счету 60.02 висит аванс на сумму 34 187,00 . По кредиту счета 76.ВА также проходит сумма НДС 5 697,83.

Но при формировании отчетности по НДС программа возмещает НДС с поступления 3 и 23 сентября. Соответственно на сч. 76ВА остается только разница между НДС по авансу и поступлению (5 697,83-4 721,51). Ну и НДС к уплате соответственно больше, хотя есть уплаченный аванс. Верно ли это?».

Разобраться с ситуацией помогла эксперт Анжелика Кузнецова. Она предложила провести документы в 1С следующим образом:

«Как сделала бы я.

Поступление товара на 2 860 на начало дня: поле „Зачет аванса“ не зачитывать. Проводка: 41-60.01. Оплата — 37 047 рублей: табличная часть списком — сумма 2 860 по документу поступления, остаток без документа — не зачитывать 34187. Проводки: 60.01-51 — 2 860 и 60.02 — 51 34 187. На основании списания с расчетного счета должна быть зарегистрирован счет-фактура на аванс входящая на сумму 34 187. Далее вводим поступление от 03.09 на определенную сумму: „Зачет аванса“ не погашать. Проводка: 41-60.01. На эту же сумму списание денег — „Зачет аванса по документу“ указываем приход от 03.09. Проводка: 60.01-51. Аналогично с документом от 23.09

После проведения документов проверяем ОСВ: 60.02 с группировкой по контрагенту, договору и документу движения должно показать остаток на конец периода по списанию с расчетного счета от 02.09 на сумму 34 187.

Если так, то переформировываем документ формирование записей книги продаж. На счете 76.ВА должна быть зарегистрирована только сумма 5 697,83 от 02.09 без каких-либо дополнительных движений по другим датам по этому контрагенту из примера».

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С такими проводками проблема с НДС решилась.

А на будущее Анжелика Кузнецова напомнила:

«1С формирует проводки в зависимости от заполнения поля Зачет авансов... Если там стоит автоматически, то программа закроет все долги в хронологическом порядке в разрезе договора. Если вам нужно иное поведение программы , то ставьте либо не зачитывать, либо по документу в зависимости от того какой результат хотите получить».