Нефтяники будут добывать биткоины?

На нефтяных месторождениях хотят добывать криптовалюту. Питать криптофермы планируют за счет электроэнергии, которую будут вырабатывать с использованием попутного нефтяного газа.
Такое предложение от замминистра торговли Василия Шпака обсудят Минпромторг, Минцифры и ЦБ.
Чтобы этот проект можно было запустить, в нашей стране предлагают производить специальные энергетические установки, и заодно предлагать их на экспорт.
Скорее всего, у многих возникнет вопрос — почему именно нефтяники? Дело в том, что электроэнергию, которую можно генерировать из ПНГ, транспортировать от месторождений нерентабельно, ее можно использовать только для собственных нужд.
Эксперты также предложили использовать такую электроэнергию для создания центров обработки данных, или в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая.
Что характерно, в ЦБ к криптовалютам относятся не очень хорошо. Не так давно даже звучали слова первого зампреда Сергея Швецова, который вообще сравнил ее с финансовой пирамидой.
По материалам «Коммерсантъ».
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