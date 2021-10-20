Нефтяники будут добывать биткоины?

На нефтяных месторождениях хотят добывать криптовалюту. Питать криптофермы планируют за счет электроэнергии, которую будут вырабатывать с использованием попутного нефтяного газа.

Такое предложение от замминистра торговли Василия Шпака обсудят Минпромторг, Минцифры и ЦБ.

Чтобы этот проект можно было запустить, в нашей стране предлагают производить специальные энергетические установки, и заодно предлагать их на экспорт.

Скорее всего, у многих возникнет вопрос — почему именно нефтяники? Дело в том, что электроэнергию, которую можно генерировать из ПНГ, транспортировать от месторождений нерентабельно, ее можно использовать только для собственных нужд.

Эксперты также предложили использовать такую электроэнергию для создания центров обработки данных, или в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая.

Что характерно, в ЦБ к криптовалютам относятся не очень хорошо. Не так давно даже звучали слова первого зампреда Сергея Швецова, который вообще сравнил ее с финансовой пирамидой.

По материалам «Коммерсантъ».