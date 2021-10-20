Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Нефтяники будут добывать биткоины?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Криптовалюта
Версия для печати

На нефтяных месторождениях хотят добывать криптовалюту. Питать криптофермы планируют за счет электроэнергии, которую будут вырабатывать с использованием попутного нефтяного газа.

Такое предложение от замминистра торговли Василия Шпака обсудят Минпромторг, Минцифры и ЦБ.

Чтобы этот проект можно было запустить, в нашей стране предлагают производить специальные энергетические установки, и заодно предлагать их на экспорт.

Скорее всего, у многих возникнет вопрос — почему именно нефтяники? Дело в том, что электроэнергию, которую можно генерировать из ПНГ, транспортировать от месторождений нерентабельно, ее можно использовать только для собственных нужд.

Эксперты также предложили использовать такую электроэнергию для создания центров обработки данных, или в качестве «майнинг-отелей» для инвесторов из Китая.

Что характерно, в ЦБ к криптовалютам относятся не очень хорошо. Не так давно даже звучали слова первого зампреда Сергея Швецова, который вообще сравнил ее с финансовой пирамидой.

По материалам «Коммерсантъ».

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить