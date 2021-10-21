Отменили старые правила расчета среднего заработка в справках для центра занятости

Постановление Минтруда от 12.08.2003 № 62, по которому бухгалтеры заполняли справки о среднем заработке для уволенных сотрудников, будет признано утратившим силу.

Приказ Минтруда об этом опубликован на официальном портале.

Напомним, недавно было принято постановление Правительства от 14.09.2021 № 1552, которым утвержден новый порядок расчета среднего заработка для пособий по безработице.

Работодателя теперь придется оформлять справки для ЦЗН на уволенных только в редких случаях.

В основном в ЦЗН будут считать средний самостоятельно на основе данных из ПФР.

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