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Отменили старые правила расчета среднего заработка в справках для центра занятости

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Рубрика Зарплата
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Постановление Минтруда от 12.08.2003 № 62, по которому бухгалтеры заполняли справки о среднем заработке для уволенных сотрудников, будет признано утратившим силу.

Приказ Минтруда об этом опубликован на официальном портале.

Напомним, недавно было принято постановление Правительства от 14.09.2021 № 1552, которым утвержден новый порядок расчета среднего заработка для пособий по безработице.

Вышли новые правила расчета среднего заработка для безработных

Работодателя теперь придется оформлять справки для ЦЗН на уволенных только в редких случаях.

В основном в ЦЗН будут считать средний самостоятельно на основе данных из ПФР.

 

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