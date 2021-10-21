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📴 Из-за Samsung Pay в России запретили продажу 61 модели смартфонов

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Компании Samsung запретили ввозить в нашу страну, а также хранить и продавать на ее территории 61 модель смартфонов, в том числе самые новые. А все из-за патентного спора с Samsung Pay. Решение первой инстанции обжаловали, в силу пока не вступило.

В июле российской «дочке» Samsung — ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», арбитраж Москвы запретил использовать на территории нашей страны сервис Samsung Pay, а также запретил устройства с таким функционалом, но без конкретного перечня.

19 октября суд вынес дополнительное решение по делу А40-29590/20-12-183, где дал закрытый перечень. Среди них — новейший Samsung Galaxy Z Flip, а всего более 60 устройств.

Подробнее о споре из-за платежной системы Samsung Pay

Решение АС Москвы от 19 октября во вложении.

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