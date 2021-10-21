Локдаун в Москве продлят после 8 ноября, если ситуация не стабилизируется

Режим нерабочих дней в Москве могут продлить после 8 ноября, если ситуация с коронавирусом не изменится. Новость дополняется.
Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на источник в мэрии.
Скорее всего, бизнес работать будет — дистанционную работу никто не отменял.
Кроме того, изнес уже беспокоится о том, что нерабочие дни могут продлить.
Смотрите список регионов с точными датами нерабочих дней. Мы его постоянно обновляем.
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