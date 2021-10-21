Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Локдаун в Москве продлят после 8 ноября, если ситуация не стабилизируется

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Режим нерабочих дней в Москве могут продлить после 8 ноября, если ситуация с коронавирусом не изменится. Новость дополняется.

Об этом сообщили в телеграм-канале «Раньше всех, ну почти» со ссылкой на источник в мэрии.

Скорее всего, бизнес работать будет — дистанционную работу никто не отменял.

Как правильно оформить дистанционную работу, в каких случаях сотрудник должен приезжать в офис — смотрите в записи вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

Кроме того, изнес уже беспокоится о том, что нерабочие дни могут продлить.

Смотрите список регионов с точными датами нерабочих дней. Мы его постоянно обновляем.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить