Главная проблема в нерабочих днях для бизнеса — что их могут продлить

Бизнес обсуждает нерабочие дни и пытается понять, кому можно будет работать. А главную проблему видят не в том, что придется оплатить три дня работникам, а в том, что нет понимания — будут ли эти дни продлевать или нет.

Спросил наш подписчик.

«Ну что? Весь бизнес готов опять оплатить лишние нерабочие дни сотрудникам? Опять переложили затраты на решения правительства на компании».

Скорее всего, бизнес работать будет — дистанционную работу никто не отменял.

Виктор Иваницкий, партнер ООО «Аудиторская группа «КАПИТАЛ», дал свой комментарий по поводу указа Путина о нерабочих днях:

«Читаем пункт 5. Дословно он звучит так:

„Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций“.

Т.е. получается, что функционировать в нерабочие дни организации могут (а чем функционирование организации отличается от работы организации?) и что директор ООО будет определять численность работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование ООО.

Думаю, что будут акты высших должностных лиц субъектов РФ, которые будут как-то регламентировать (ограничивать) эту процедуру».

А для кого-то непонятно определение «критически важного сотрудника»:

«Кто знает, где найти определение „критически важным“, какая деятельность подпадает под это определение? Работа уборщицы, поддерживающей чистоту помещения в такое сложное для страны время, является критически важной?».

А для кого-то проблема не в оплате этих дней, а в том, что по госконтрактам сроки горят:

«Одно дело оплата, три дня можно как-то пережить, другое — сроки исполнения госконтрактов, их никто не продлит даже на эти 3 дня. Опять же, командировки — билеты, гостиницы оплаченные теперь куда?».

Кроме того, бухгалтеры опасаются, что нерабочие дни после 7 ноября продлят.

Смотрите список регионов с точными датами нерабочих дней.