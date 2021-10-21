🍴 Общепит сможет принимать посетителей и без QR-кодов после 8 ноября

Рестораны и кафе будут самостоятельно определять, кого обслуживать. А вот музеи и кинотеатры должны будут спрашивать у посетителей QR-коды.

Такой вывод следует из п. 42 указа мэра Москвы от 21.10.2021.

В нем указано, что после 8 ноября и до улучшения ситуации с ковидом в столице: концертные залы и стадионы — по QR-кодам с соблюдением условия не более 500 человек в масках; театры и музеи — по QR-кодам с соблюдением условия не более 70% посетителей в масках; другие компании и ИП, обслуживающие людей, — сами определяют, нужны или QR-коды или нет, но маски — обязательны.

А общепит как раз относится к третьей категории юрлиц.

Эту информацию подтвердил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк:

«Бары, рестораны, кафе и другие заведения общепита, согласно указу мэра, должны работать в период длинных выходных с 28 октября по 7 ноября только навынос и доставку.

С 8 ноября они могут возобновить работу в обычном режиме без обязательного использования QR-кодов, но с соблюдением всех требований, которые направлены на предупреждение распространения коронавируса».

Цитата по «ТАСС».

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