🍴 Общепит сможет принимать посетителей и без QR-кодов после 8 ноября

Рестораны и кафе будут самостоятельно определять, кого обслуживать. А вот музеи и кинотеатры должны будут спрашивать у посетителей QR-коды.
Такой вывод следует из п. 42 указа мэра Москвы от 21.10.2021.
В нем указано, что после 8 ноября и до улучшения ситуации с ковидом в столице:
- концертные залы и стадионы — по QR-кодам с соблюдением условия не более 500 человек в масках;
- театры и музеи — по QR-кодам с соблюдением условия не более 70% посетителей в масках;
- другие компании и ИП, обслуживающие людей, — сами определяют, нужны или QR-коды или нет, но маски — обязательны.
А общепит как раз относится к третьей категории юрлиц.
Эту информацию подтвердил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк:
Цитата по «ТАСС».
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