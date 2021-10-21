Общепит может применять пониженные страховые взносы и при зарплате ниже среднеотраслевой

В 2022 и 2023 годах общепит может применять пониженные тарифные взносы, даже если платит зарплату ниже среднеотраслевой, объясняет ФНС.
С 1 января 2022 года компании общественного питания, у которых средняя численность от 250 до 1500 человек, освобождаются от уплаты НДС и могут применять пониженные тарифы страховых взносов.
Но только при одновременном соблюдении трех условий в году, предшествующем году применения льгот:
- доход не более 2 млрд рублей;
- доход от услуг общепита составил не менее 70% от всего дохода компании;
- среднемесячная зарплата была не ниже среднеотраслевой по отрасли в регионе.
Но в отношении НДС применяется отсрочка по среднеотраслевой зарплате до 2024 года. Поэтому такая же отсрочка должна применяться и в отношении пониженных страховых взносов, считают в ФНС.
Пониженные размеры страховых взносов уплачивается в размере 15% в отношении части зарплаты, которая превышает МРОТ. С части зарплаты до МРОТ страховые взносы уплачиваются в стандартном размере — 30%.
Письмо ФНС № БС-4-11/14783@ от 19.09.2021 – тут.
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