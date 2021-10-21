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Общепит может применять пониженные страховые взносы и при зарплате ниже среднеотраслевой

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Рубрика Страховые взносы
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В 2022 и 2023 годах общепит может применять пониженные тарифные взносы, даже если платит зарплату ниже среднеотраслевой,  объясняет ФНС.

С 1 января 2022 года компании общественного питания, у которых средняя численность от 250 до 1500 человек, освобождаются от уплаты НДС и могут применять пониженные тарифы страховых взносов. 

Но только при одновременном соблюдении трех условий в году, предшествующем году применения льгот:

  • доход не более 2 млрд рублей;
  • доход от услуг общепита составил не менее 70% от всего дохода компании;
  • среднемесячная зарплата была не ниже среднеотраслевой по отрасли в регионе.

Но в отношении НДС применяется отсрочка по среднеотраслевой зарплате до 2024 года. Поэтому такая же отсрочка должна применяться и в отношении пониженных страховых взносов, считают в ФНС.

Пониженные размеры страховых взносов уплачивается в размере 15% в отношении части зарплаты, которая превышает МРОТ. С части зарплаты до МРОТ страховые взносы уплачиваются в стандартном размере — 30%.

Письмо ФНС № БС-4-11/14783@ от 19.09.2021 – тут.

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