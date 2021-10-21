Как будут работать банки с 30 октября по 7 ноября. И как быть с платежами по кредитам?

В нерабочие ноябрьские дни режим работы конкретного отделения лучше выяснять в каждом банке отдельно. А по кредитам лучше платить в срок, который указан в вашем договоре.
Официальных данных пока нет, ЦБ пока ничего не рекомендовал.
Есть мнение, что если ограничения не ужесточат, то режим будет такой:
- 30 и 31 октября 2021 года — суббота и воскресенье — большинство банков не будут работать, за исключением дежурных отделений.
- 1, 2 ноября 2021 года — банки будут обслуживать физических и юридических лиц в обычном режиме.
- 3 ноября 2021 года — банки будут работать, но часы работы будут сокращены.
- 4 и 5 ноября 2021 года — праздничные и выходные дни — большинство банков будут закрыты, за исключением дежурных отделений.
- 6 и 7 ноября 2021 года — суббота и воскресенье — большинство банков будут закрыты, кроме дежурных отделений.
Мы попробовали выяснить подробности в Сбербанке, вот что выдал их чат-бот:
А вот что пишут в Альфа-банке:
ВТБ советует смотреть на сайте:
Вывод — ищем свое отделение и узнаем. И следим за новостями.
Еще один вопрос, который тревожит людей — как быть с платежами по кредитам? Ст. 193 ГК разрешает переносить срок исполнения на ближайший рабочий день, если окончание срока выпадает на нерабочий.
Но лучше по срокам платежей для гашения кредита выяснить в своем банке. Или гасить в тот срок, который у вас в договоре.
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