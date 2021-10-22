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Простой, объявленный до указа Путина, продолжает действовать в нерабочие дни

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Рубрика Трудовое право
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В объявленные президентом нерабочие дни распустить работников по домам с оплатой 2/3 зарплаты не получится.

В нерабочие дни нельзя объявлять простой.

Однако все зависит от того, когда он был объявлен.

Если в компании по техническим или организационным причинам простой был объявлен до того, как вышел указ президента о нерабочих днях, платить сотрудникам полную зарплату не потребуется.

Простой продолжит действовать и в нерабочие дни.

Такое разъяснение дает Роструд.

Получается, все зависит от того, кто первым издал нормативный акт — президент или работодатель.

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