Простой, объявленный до указа Путина, продолжает действовать в нерабочие дни

В объявленные президентом нерабочие дни распустить работников по домам с оплатой 2/3 зарплаты не получится.

В нерабочие дни нельзя объявлять простой.

Однако все зависит от того, когда он был объявлен.

Если в компании по техническим или организационным причинам простой был объявлен до того, как вышел указ президента о нерабочих днях, платить сотрудникам полную зарплату не потребуется.

Простой продолжит действовать и в нерабочие дни.

Такое разъяснение дает Роструд.

Получается, все зависит от того, кто первым издал нормативный акт — президент или работодатель.