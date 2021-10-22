Самозанятые не осознают, что заказчик – это не работодатель и требуют расчетные листки

При трудоустройстве иногда людям приходится регистрироваться в качестве самозанятых, хотя они и не помышляли о каком-то собственном бизнесе.
Став плательщиками НПД, новоиспеченные бизнесмены хотят получать зарплату в установленные для этого дни, а также расчетный листок с начислениями.
То есть люди даже не осознают, что их отношения с «работодателем» строятся не на трудовом, а на гражданском законодательстве. Что они не работники, а исполнители.
Жалоба-вопрос о невыдаче расчетного листка недавно поступила в Роструд.
Там (что вполне ожидаемо) ответили, что разруливание нетрудовых отношений не относится к компетенции Роструда. Человека с его странными вопросами направили в ФНС.
Остается только догадываться, как удивятся (или обрадуются?) налоговые инспекторы, получив от самозанятого вопрос о выдаче расчетных листков.
В этом документе озвучены признаки, которые характеризуют контрагента-самозанятого как «лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности».
Один из признаков: регистрация физлица в качестве плательщика НПД — обязательное условие заказчика.
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