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Образец приказа о работе в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года

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Системообразующие компании, магазины, аптеки и другие непрерывно действующие компании продолжают работать в период нового локдауна. Составляем приказ и знакомим с ним сотрудников.

Скачать образец приказа о работе в период нерабочих дней.

Формы приказа нет, поэтому составляем его самостоятельно.

В тексте приказа надо указать, что компания относится, например, к медицинским или продуктовым, и на нее не распространяется указ Путина о нерабочих днях. Поэтому все сотрудники продолжают работать по стандартному графику.

С приказом надо ознакомить всех сотрудников под роспись.

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