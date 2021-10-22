Образец приказа о работе в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года

Системообразующие компании, магазины, аптеки и другие непрерывно действующие компании продолжают работать в период нового локдауна. Составляем приказ и знакомим с ним сотрудников.
Формы приказа нет, поэтому составляем его самостоятельно.
В тексте приказа надо указать, что компания относится, например, к медицинским или продуктовым, и на нее не распространяется указ Путина о нерабочих днях. Поэтому все сотрудники продолжают работать по стандартному графику.
С приказом надо ознакомить всех сотрудников под роспись.
Как оплачивать работу в нерабочие праздничные дни? Читайте тут.
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