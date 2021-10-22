Сотрудник работает с 30 октября по 7 ноября. Как оплатить?

Работа в период новых нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года в основном оплачивается в одинарном размере. Но есть исключения — например, 4 ноября.
Оплата работы с 1 по 3 ноября
Оплачивать работу в дни с 1 по 3 октября надо в одинарном размере.Такое мнение высказывал Минтруд в письме от 31.05.2021 № 14-3/ООГ-4986 в отношении нерабочих дней в мае 2021 году. А рекомендации по оплате нерабочих дней в одинарном размере были даны еще в 2020 году.
Так что не важно, работает сотрудник в эти дни или нет, ему все равно будет выплачена зарплата в обычном размере.
Но работодатель по собственному желанию может доплатить сотрудникам.
Оплата работы 4 ноября
Если сотрудника вызывают на работу 4 ноября, то оплачивать надо в двойном размере или в одинарном, но с предоставлением выходного дня. Причем день отгула никак не повлияет на зарплату.Не важно, 4 ноября будет работать сотрудник, работающий по пятидневке, или на сменном графике. Так как это официальный нерабочий праздничный день.
Оплата работы в дни с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября
При оплате в эти дни надо учитывать график работы сотрудника.Если сменный — то дни оплачиваются в одинарном размере. Так как по графику они будут стоять рабочими.
Если в эти дни вызывают сотрудника, работающего на пятидневке, то рабочий день ему надо оплатить в двойном размере. Или же в одинарном, но с предоставлением отгулов по количеству рабочих дней в выходные, которые не уменьшат зарплату.
Если локдаун объявлен раньшеНекоторые регионы могут объявить локдаун уже с 23 октября. Например, в Москве и Подмосковье — с 28 октября. 28 и 29 октября — это четверг и пятница, то есть не выходные дни.
Следовательно, работу в эти дни надо тоже оплачивать в одинарном размере. Как и дни работы с 1 по 3 ноября.Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь