Сотрудник работает с 30 октября по 7 ноября. Как оплатить?

Работа в период новых нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года в основном оплачивается в одинарном размере. Но есть исключения — например, 4 ноября.

По указу Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочая неделя. Регионы могут устанавливать нерабочие дни с 23 октября.

Но работодатель можетбез которых работа организации заглохнет. Бухгалтеры тоже относятся к таким сотрудникам, так как начисляют и выплачивают зарплату.

Оплата работы с 1 по 3 ноября

Оплачивать работу в дни с 1 по 3 октября надо в одинарном размере.

Такое мнение высказывал Минтруд в письме от 31.05.2021 № 14-3/ООГ-4986 в отношении нерабочих дней в мае 2021 году. А рекомендации по оплате нерабочих дней в одинарном размере были даны еще в 2020 году.

Так что не важно, работает сотрудник в эти дни или нет, ему все равно будет выплачена зарплата в обычном размере.

Но работодатель по собственному желанию может доплатить сотрудникам.

Оплата работы 4 ноября

Если сотрудника вызывают на работу 4 ноября, то оплачивать надо в двойном размере или в одинарном, но с предоставлением выходного дня. Причем день отгула никак не повлияет на зарплату.

Не важно, 4 ноября будет работать сотрудник, работающий по пятидневке, или на сменном графике. Так как это официальный

Оплата работы в дни с 30 по 31 октября и с 5 по 7 ноября

При оплате в эти дни надо учитывать график работы сотрудника.

Если— то дни оплачиваются вТак как по графику они будут стоять рабочими.

Если в эти дни вызывают сотрудника, работающего на пятидневке, то рабочий день ему надо оплатить в двойном размере. Или же в одинарном, но с предоставлением отгулов по количеству рабочих дней в выходные, которые не уменьшат зарплату.

Если локдаун объявлен раньше

Некоторые регионы могут объявить локдаун уже с 23 октября. Например, в Москве Подмосковье — с 28 октября. 28 и 29 октября — это четверг и пятница, то есть не выходные дни.

Следовательно, работу в эти дни надо тоже оплачивать в одинарном размере. Как и дни работы с 1 по 3 ноября.