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Какой срок ответа на требования налоговиков, если они прилетят в локдаун?

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Рубрика Налоговые проверки
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Если требование от налоговой прилетит в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, которые ввел Путин, то срок ответа начинается с 8 ноября. Региональные локдауны срок ответа на требования налоговиков не сдвигают.

Прокомментировала Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting.

«Срок на исполнение требования о предоставлении документов (10 дней) мы считаем именно в рабочих днях. А если срок в месяцах, например, выпадает на нерабочий день, то днем истечения срока считается ближайший следующий рабочий день.

Еще в 2020 году, на волне первых в истории «коронавирусных нерабочих дней» в НК было введено положение о том, что «рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством  или актом президента выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем» (пункт 6 статьи 6.1 НК).

То есть, в рамках НК, президент вправе устанавливать нерабочие дни своим указом.

Но самое интересное, конечно, дальше. Пунктом 2 Указа Президента от 20.10.21 №595-У установлено, что главы субъектов могут у себя ввести локдаун до 30 октября и продлить его после 7 ноября.

Так, мэр Москвы установил для столицы нерабочие дни не с 30.10.21, а раньше — с 28.10.21. Значит ли это, что два дополнительных дня (28 и 29 октября) будут считаться нерабочими днями в соответствии с НК?

На мой взгляд, нет. И эти «дополнительные к президентским» «нерабочие дни» не должны влиять на течение сроков по НК, поскольку статья 6.1 НК возможности вводить некие «региональные» «нерабочие дни» не предоставляет.

Так что — считаем сроки по-старому, исключая из них только установленные указом Президента РФ «нерабочие» дни, с 30.10.21 по 07.11.2021 включительно».

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