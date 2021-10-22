Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Хотим ваши отзывы про VestaBank

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Веста» для «Рейтинга компаний».

Что любопытно, на сайте банка сохранен логотип и бренд VestaBank. Хотя официально его переименовали летом этого года в ООО «Бланк банк», и на портале «Банки.ру» логотип указан другой. Тем не менее, это один и тот же банк.

Отзывы есть разные. Есть хорошие:

1

цу

Бывают и проблемы:

1

Но в банке стараются их решать:

21

Банк на 18 месте в народном рейтинге — опережает некоторых более крупных игроков. Не самый плохой показатель.

Расскажите нам о ваших впечатлениях — мы отзывы не удаляем. Вполне можете успеть быть первыми, на «Клерке» о банке еще никто не рассказывал.

Ждем ваши отзывы.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить