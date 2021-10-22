Хотим ваши отзывы про VestaBank

«Клерку» нужны ваши отзывы о банке «Веста» для «Рейтинга компаний».

Что любопытно, на сайте банка сохранен логотип и бренд VestaBank. Хотя официально его переименовали летом этого года в ООО «Бланк банк», и на портале «Банки.ру» логотип указан другой. Тем не менее, это один и тот же банк.

Отзывы есть разные. Есть хорошие:

Бывают и проблемы:

Но в банке стараются их решать:

Банк на 18 месте в народном рейтинге — опережает некоторых более крупных игроков. Не самый плохой показатель.

Расскажите нам о ваших впечатлениях — мы отзывы не удаляем. Вполне можете успеть быть первыми, на «Клерке» о банке еще никто не рассказывал.

Ждем ваши отзывы.

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