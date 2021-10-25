В бумажный счет-фактуру на обычные товары не надо включать графы 12 – 13, а если включили – ставьте там прочерки

Графы 12, 12а, 13 в счете-фактуре предназначены для информации о товарах, подлежащих прослеживаемости. Если вы продаете другой товар, то этих граф в счете-фактуре в принципе не будет.

Разъяснение дано в письме ФНС № СД-4-3/14647@ от 15.10.2021.

В электронном формате счета-фактуры элементы, которые относятся к сведениям о прослеживаемых товарах, не являются обязательными. То есть их может и не быть, если идет продажа обычного, не прослеживаемого товара.

Аналогично с бумажным документом. В счет-фактуру не надо включать графы 12 — 13, если там нечего отражать. Бланк распечатывается без этих граф.

А что делать, если в печатную форму включили эти графы? В этом случае их надо оставить пустыми или поставить там прочерки, поясняет ФНС.