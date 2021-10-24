Льгота по налогу на имущество в отношении гаражей-стоянок не распространяется на машино-места

Налогоплательщиком в отношении ряда объектов недвижимости, которые являются машино-местами, расположенными в зданиях, заявлена налоговая льгота, установленная подп. 9 п. 1 ст. 4 Закона г. Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организаций".

Отказывая налогоплательщику в применении налоговой льготы, налоговый орган указал, что такой объект недвижимого имущества как машино-место (в том числе, являющийся частью многоэтажного гаражного комплекса или многоэтажного гаража в жилом доме) не соответствует понятию гаража-стоянки, в связи с чем основания для применения к указанным объектам недвижимого имущества налоговой льготы, предусмотренной подп. 9 п. 1 ст. 4 Закона г. Москвы № 64, отсутствуют.

Суд согласился с налоговым органом, обратив внимание на различие в легальных определениях понятий: «гараж-стоянка» и «машино-место» и указав, в частности, следующее.

Системное телеологическое толкование комплекса законодательства Москвы о гаражах-стоянках позволяет сделать вывод о том, что целью установления льготного налогового режима в отношении многоэтажных гаражей-стоянок явилось стимулирование их строительства и использования как в целях хранения автомобильного транспорта, так и парковки, а также как в жилых зонах, так и в районах плотной застройки, где возможность транспортной парковки ограничена.

Для применения указанной льготы в правоустанавливающих документах налогоплательщика должно быть указано назначение помещения (здания, сооружения) - «гараж-стоянка» и (или) в документах технического учета (инвентаризации), подтверждающих назначение использования объекта в качестве «гаража-стоянки». Кроме того, такой гараж-стоянка должен являться многоэтажным.

Следовательно, такой объект недвижимого имущества как машино-место, в том числе являющийся частью многоэтажного гаражного комплекса или многоэтажного гаража в жилом доме, не соответствует вышеназванному понятию гаража-стоянки.

(постановление 9 ААС от 28.09.2021 по делу № А40-52418/2021

ГУП "ЦУГИ")