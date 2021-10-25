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Сегодня шесть регионов закрылись на локдаун

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С 25 октября в шести регионах объявлены нерабочие дни.

В каком регионе и с какого числа объявлен локдаун можно посмотреть тут.

С понедельника, 25 октября, по 7 ноября закрываются на локдаун:

  1. Воронежская область;
  2. Курская область;
  3. Нижегородская область;
  4. Новгородская область;
  5. Самарская область;
  6. Пермский край.

Работодатель имеет право вызвать на работу сотрудников, без которых деятельность невозможна.

Нерабочие дни в октябре-ноябре: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика.

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