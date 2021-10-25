Сегодня шесть регионов закрылись на локдаун

С 25 октября в шести регионах объявлены нерабочие дни.
В каком регионе и с какого числа объявлен локдаун можно посмотреть тут.
С понедельника, 25 октября, по 7 ноября закрываются на локдаун:
- Воронежская область;
- Курская область;
- Нижегородская область;
- Новгородская область;
- Самарская область;
- Пермский край.
Работодатель имеет право вызвать на работу сотрудников, без которых деятельность невозможна.
Нерабочие дни в октябре-ноябре: инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика.
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