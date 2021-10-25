У работников-иностранцев местом рождения в документах может быть только страна. И это не нарушение

Организации с работниками-иностранцами могут попасть на миллионные штрафы, если неправильно уведомят миграционную службу. Но иногда проверка чрезмерно придирается, хотя по факту нет нарушений.

Спрашивает наш подписчик.

«В кафе пришла проверка по иностранцам, все документы проверили, все в порядке (большая текучка), но в одном уведомлении о заключении трудового договора в п.2.5 „Место рождения“ указано „Узбекистан“, но не прописан город. Грозятся штрафом по п 4. ст 18.15 КоАП».

Штрафы по этой статье драконовские — для юрлиц до 800 тыс. (а по п. 4 до одного миллиона) рублей, либо деятельность приостановят на срок до 90 суток.

Чтобы избежать таких жутких штрафов, нужно знать, где самые проблемные места при оформлении иностранцев. Смотрите запись вебинара « Ошибки, связанные с оформлением иностранных граждан ».

А конкретно в этом случае нарушения нет, считают в комментариях.

«„Нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем“? Так вы не нарушили установленный порядок и форму подали верную, всё вовремя подали, место рождения иногда в переводах бывает, как просто страна, встречала и такое. Так что, даже если, ссылаясь на это, что-то напишут, то сразу жалобу их начальству, а в суде, думаю, спокойно выиграете. А если просто слова их, то слово к делу не пришить».

Кроме того, обратили внимание, что уведомление-то ранее было принято, и без нареканий. Сейчас-то чего хотят?

Кстати говоря, многие в ветке отписались, что часто принимают иностранцев, у которых в графе «Место рождения» указывают только страну. И никаких проблем нет. Тем более, в указанной графе 2.5 так и сказано, «при наличии сведений»:

Так что в этом случае, похоже, просто нашли к чему придраться.