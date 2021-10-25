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Самозанятым и бизнесу станет легче получить субсидию или льготу

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Рубрика Свой бизнес
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Бизнес, ИП и самозанятые смогут узнать о всех государственных субсидиях и льгот по системе единого окна через интернет, рассказал Мишустин.

Об этом сказал премьер-министр на совещании:

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока сможет начать свое дело, получить доступ к полному пакету государственных мер и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования».

Система будет запущена 1 декабря 2021 года в виде эксперимента в проактивном режиме.

Таким образом, самозанятые, ИП и компании смогут узнать обо всех мерах поддержки, начиная от регистрации бизнеса и заканчивая профильным образованием.

Пока сайт не запущен. Но уже известно, что через него можно будет подать заявку на кредит или на региональную льготу.

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