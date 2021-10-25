🎉 «Клерку» 20 лет. Ура! Урашечки!!!

Друзья, сегодня у «Клерка» юбилейный день рождения!
До середины дня мы вообще не вспоминали о дате. Мы настолько погрузились в освещение нерабочих дней, что, представляете, ЗАБЫЛИ о празднике. Спасибо нашим верным юзерам, нам напомнили. Анжелика Ник написала поздравлялку, и мы проснулись.
Ведь нам исполнилось 20 лет! Нам не верится: слезки, гордость, желание рваться вперед и дальше.
В такой день мы особо поклоняемся создателю проекта Борису Мальцеву. В обычные дни мы называем его «отец», а в такие важные даты — «благодетель». На днях выпустим репортаж про нашу веселую жизнь, в нем попытаем Бориса, как он нас, редакторов, называет :-)
Что такое «Клерк» сейчас:
— подписка «Клерк.Премиум» с обучением и консультациями;
— бесплатные вебинары про налоги, учет, проверки;
— все новости о налогах, бухучете, бизнесе;
— куча статей;
— современные блоги компаний;
— милейшие рассылочки;
— крутые иструменты помогают правильно рассчитать налоги, отпускные и больничные, проверить контрагентов;
— легендарный форум: коллеги ежедневно обсуждают сложные бухгалтерские вопросы, советуются друг с другом.
Ну давайте, закидайте нас поздравлениями!
Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.