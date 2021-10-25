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🎉 «Клерку» 20 лет. Ура! Урашечки!!!

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
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Друзья, сегодня у «Клерка» юбилейный день рождения!

До середины дня мы вообще не вспоминали о дате. Мы настолько погрузились в освещение нерабочих дней, что, представляете, ЗАБЫЛИ о празднике. Спасибо нашим верным юзерам, нам напомнили. Анжелика Ник написала поздравлялку, и мы проснулись.

Ведь нам исполнилось 20 лет! Нам не верится: слезки, гордость, желание рваться вперед и дальше.

В такой день мы особо поклоняемся создателю проекта Борису Мальцеву. В обычные дни мы называем его «отец», а в такие важные даты — «благодетель». На днях выпустим репортаж про нашу веселую жизнь, в нем попытаем Бориса, как он нас, редакторов, называет :-)

Что такое «Клерк» сейчас:

— подписка «Клерк.Премиум» с обучением и консультациями;

— бесплатные вебинары про налоги, учет, проверки;

— все новости о налогах, бухучете, бизнесе;

— куча статей;

— современные блоги компаний;

— милейшие рассылочки;

— крутые иструменты помогают правильно рассчитать налоги, отпускные и больничные, проверить контрагентов;

— легендарный форум: коллеги ежедневно обсуждают сложные бухгалтерские вопросы, советуются друг с другом.

Ну давайте, закидайте нас поздравлениями!

Не подставьтесь под штрафы из-за локдауна! Забирайте запись срочного вебинара «Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать»

Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.

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