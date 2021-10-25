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Потеряли бухотчетность за прошлые годы? Бухгалтеры советуют, где посмотреть

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Рубрика Бухгалтерская отчетность
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Если у компании произошел сбой в системе, то бухотчетность можно запросить напрямую в ФНС. Или же посмотреть на ресурсе БФО или Гир Бо.

Вопрос задал наш подписчик:

«Уважаемые коллеги, добрый вечер! Можно ли запросить баланс в налоговой за 2020 год? Начальные остатки заводить как-то надо, а прошлогодней отчетности — нет. Обороты у организации близки к нулевым. Есть только выписки банка за предыдущие периоды».

Кто-то посоветовал обратиться к оператору ЭДО:

«Попросить оператора по сдаче отчётности предоставить доступ к отчётности за прошлые периоды. У меня как-то ноут полетел, Такском архив присылал, и удаленно устанавливали на новый комп. У контура в сданных можно увидеть, главное, чтобы ЭЦП было».

Другие — напрямую в ФНС:

«Можно. Была аналогичная история у клиента. Написала письмо по ТКС в ИФНС, попросила, прислали».

Еще один ответ: посмотреть на Гир Бо:

«Волшебный „Гир Бо“ теперь. Палочка-выручалочка».

А кто-то посоветовал на ресурсе БФО:

«https://bo.nalog.ru/ тут есть».

Открытый ресурс бухотчетности доступен тут.

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Посмотреть бухгалтерскую финансовую отчетность можно за последние два года, так этот ресурс начали вести только с отчетности, сдаваемой в 2020 году.

Скачать бухотчетность за прошлые годы можно и на Гир Бо.

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