Если у компании произошел сбой в системе, то бухотчетность можно запросить напрямую в ФНС. Или же посмотреть на ресурсе БФО или Гир Бо.
Вопрос задал наш подписчик:
«Уважаемые коллеги, добрый вечер! Можно ли запросить баланс в налоговой за 2020 год? Начальные остатки заводить как-то надо, а прошлогодней отчетности — нет. Обороты у организации близки к нулевым. Есть только выписки банка за предыдущие периоды».
Кто-то посоветовал обратиться к оператору ЭДО:
«Попросить оператора по сдаче отчётности предоставить доступ к отчётности за прошлые периоды. У меня как-то ноут полетел, Такском архив присылал, и удаленно устанавливали на новый комп. У контура в сданных можно увидеть, главное, чтобы ЭЦП было».
Другие — напрямую в ФНС:
«Можно. Была аналогичная история у клиента. Написала письмо по ТКС в ИФНС, попросила, прислали».
Еще один ответ: посмотреть на Гир Бо:
«Волшебный „Гир Бо“ теперь. Палочка-выручалочка».
А кто-то посоветовал на ресурсе БФО:
Открытый ресурс бухотчетности доступен тут.
Посмотреть бухгалтерскую финансовую отчетность можно за последние два года, так этот ресурс начали вести только с отчетности, сдаваемой в 2020 году.
Скачать бухотчетность за прошлые годы можно и на Гир Бо.
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