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Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения

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Рубрика НДС
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Медицинские одноразовые маски облагаются НДС по ставке 10 %, но для этого на них должно быть действующее регистрационное удостоверение. Если его нет — льготной ставки не будет.

Условие применения НДС 10 % по медицинским изделиям прописаны в статье 164 НК. Это наличие регистрационного удостоверения:

  • выданного в соответствии с законодательством РФ;
  • выданного в соответствии с правом ЕАЭС.
Минфин в письме № 03-07-11/82830 от 13.10.2021 рассмотрел ситуацию, когда срок временного удостоверения на маски закончился, а постоянное компания не успела оформить.

Маски ранее были проданы фирме-покупателю с НДС 10 %. Теперь уже эта фирма хотела бы их продать также с НДС 10 %.

Так нельзя, поясняет Минфин.

Если в данный момент на маски нет удостоверения, то и льготной ставки НДС нет.

Придется платить НДС 20 %.

Кстати, с 1 января 2022 года удостоверения по законам РФ не будут давать право на льготу по НДС. Нужны только документы ЕАЭС.

Оформить их успеют не все. Медицинский бизнес беспокоится.

Продавцы медизделий боятся потерять освобождение от НДС с 2022 года. Но помощь уже близко.

Минздрав разработал проект, по которому после 2021 года по-прежнему будут котироваться удостоверения РФ.

Пока этот проект в Думу не внесен. Как только это произойдет, мы обязательно сообщим об этом. Следите за нашими новостями.

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