Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения

Медицинские одноразовые маски облагаются НДС по ставке 10 %, но для этого на них должно быть действующее регистрационное удостоверение. Если его нет — льготной ставки не будет.

Условие применения НДС 10 % по медицинским изделиям прописаны в статье 164 НК. Это наличие регистрационного удостоверения: выданного в соответствии с законодательством РФ ;

; выданного в соответствии с правом ЕАЭС.

Минфин в письме № 03-07-11/82830 от 13.10.2021 рассмотрел ситуацию, когда срок временного удостоверения на маски закончился, а постоянное компания не успела оформить.

Маски ранее были проданы фирме-покупателю с НДС 10 %. Теперь уже эта фирма хотела бы их продать также с НДС 10 %.

Так нельзя, поясняет Минфин.

Если в данный момент на маски нет удостоверения, то и льготной ставки НДС нет. Придется платить НДС 20 %.

Кстати,удостоверения по законам РФ не будут давать право на льготу по НДС.

Оформить их успеют не все. Медицинский бизнес беспокоится.

Минздрав разработал проект , по которому после 2021 года по-прежнему будут котироваться удостоверения РФ.

Пока этот проект в Думу не внесен. Как только это произойдет, мы обязательно сообщим об этом. Следите за нашими новостями.