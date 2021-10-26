Ставка НДС на медицинские маски повысится с 10 % до 20 %, если закончился срок удостоверения

Медицинские одноразовые маски облагаются НДС по ставке 10 %, но для этого на них должно быть действующее регистрационное удостоверение. Если его нет — льготной ставки не будет.
Условие применения НДС 10 % по медицинским изделиям прописаны в статье 164 НК. Это наличие регистрационного удостоверения:Минфин в письме № 03-07-11/82830 от 13.10.2021 рассмотрел ситуацию, когда срок временного удостоверения на маски закончился, а постоянное компания не успела оформить.
- выданного в соответствии с законодательством РФ;
- выданного в соответствии с правом ЕАЭС.
Маски ранее были проданы фирме-покупателю с НДС 10 %. Теперь уже эта фирма хотела бы их продать также с НДС 10 %.
Так нельзя, поясняет Минфин.
Если в данный момент на маски нет удостоверения, то и льготной ставки НДС нет.Кстати, с 1 января 2022 года удостоверения по законам РФ не будут давать право на льготу по НДС. Нужны только документы ЕАЭС.
Придется платить НДС 20 %.
Оформить их успеют не все. Медицинский бизнес беспокоится.
Продавцы медизделий боятся потерять освобождение от НДС с 2022 года. Но помощь уже близко.Минздрав разработал проект, по которому после 2021 года по-прежнему будут котироваться удостоверения РФ.
Пока этот проект в Думу не внесен. Как только это произойдет, мы обязательно сообщим об этом. Следите за нашими новостями.
Не подставьтесь под штрафы из-за локдауна! Забирайте запись срочного вебинара «Нерабочие дни в ноябре: как оформлять и оплачивать»
Только до завтра запись со скидкой 20%. Программа вебинара тут.