Программисты будут работать в нерабочие дни

Нерабочие дни в России начнутся с 30 октября, а в некоторых регионах — уже начались досрочно. Но сотрудникам IT-компаний можно работать. О них позаботилось Минцифры.

Организации IT-сферы относятся к непрерывно действующим организациям. Это было определено Минтрудом еще в прошлогодний локдаун.

Тогда Минцифры разослало в регионы письмо, в котором просило оформить пропуска сотрудникам IT-компаний, чтобы они могли свободно ездить на работу или в командировки.

В этот раз вышло аналогичное письмо № МП-П11-070-47348 от 21.10.2021.

В нем министерство просит региональные власти предоставить сотрудникам организаций, относящихся к ИТ-сфере, право: выполнения своих служебных обязанностей на рабочем месте;

выезда в другие организации, в том числе в другие регионы РФ.

Речь идет о разработчиках программ, тестировщиках, и иных сотрудниках таких компаний.