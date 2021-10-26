Программисты будут работать в нерабочие дни

Нерабочие дни в России начнутся с 30 октября, а в некоторых регионах — уже начались досрочно. Но сотрудникам IT-компаний можно работать. О них позаботилось Минцифры.
Организации IT-сферы относятся к непрерывно действующим организациям. Это было определено Минтрудом еще в прошлогодний локдаун.
Тогда Минцифры разослало в регионы письмо, в котором просило оформить пропуска сотрудникам IT-компаний, чтобы они могли свободно ездить на работу или в командировки.
В этот раз вышло аналогичное письмо № МП-П11-070-47348 от 21.10.2021.
В нем министерство просит региональные власти предоставить сотрудникам организаций, относящихся к ИТ-сфере, право:
- выполнения своих служебных обязанностей на рабочем месте;
- выезда в другие организации, в том числе в другие регионы РФ.
Речь идет о разработчиках программ, тестировщиках, и иных сотрудниках таких компаний.
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