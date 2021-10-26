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Если общепиту запретят ночную работу, он все равно будет работать из-под полы

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Рубрика Учет в организациях общепите
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Запрет на работу ресторанов и клубов в ночное время заставит бизнес уйти «в тень», считает московский бизнес-омбудсмен.

Об этом сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева:

«При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в „подполье“.

Пострадает, прежде всего, сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные».

Единственное решение выхода из этой ситуации — разрешить ночные мероприятия в формате COVID-free.

Материал по «ТАСС».

Запрет на ночные мероприятия могут ввести по поручению Владимира Путина. Он может коснуться всех развлекательных мероприятий и работы общепита с 23:00 до 06:00.

О возможном уходе бизнеса в тень ранее говорила ассоциация рестораторов.

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