📆 Региональные нерабочие дни не сдвигают сроки сдачи отчетов и уплаты налогов

В некоторых регионах нерабочие дни начались еще вчера. Но это не значит, что бухгалтер может расслабиться, на время забыть про отчеты и налоги и отдыхать наравне с остальными коллегами.
Напоминаем, что сроки сдачи отчетов и уплаты налогов не переносятся из-за нерабочих дней, которые введены региональными нормативными актами.
Согласно статье 6.1 НК значение имеет только федеральное законодательство и акты президента.
Поэтому перенос будет только по тем налогам и отчетам, срок которых выпадает на период с 30 октября по 7 ноября. Потому что это нерабочие дни по указу президента.
Если в вашем регионе нерабочие дни уже начались или начнутся на этой неделе, вы все равно должны вовремя сдать НДС (надеемся, вы уже сдали этот отчет) и декларацию по налогу на прибыль.
Уплатить НДС, налог по УСН надо было до 25 октября, а срок для авансового платежа по налогу на прибыль — 28 октября. Никаких переносов не предусмотрено.
Если на этой неделе вы выплачиваете сотрудникам зарплату, то срок уплаты НДФЛ тоже не переносится. Его надо перечислить не позднее следующего дня за днем выплаты.
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