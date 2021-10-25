Не забудьте сегодня сдать 4-ФСС и НДС, если еще не сдали

25 октября — крайний срок сдачи декларации по НДС за 3 квартал 2021 года и расчета 4-ФСС за 9 месяцев 2021 года. Если вы еще не сдали эти отчеты, поторопитесь. И проголосуйте в нашем опросе.

В некоторых регионах сегодняшний день — нерабочий. Но это не значит, что отчеты можно сдать позже.

Нерабочие дни, введенные региональными властями, не продлевают срок сдачи отчетов и уплаты налогов.

Напомним, декларации по НДС за 3 квартал сдается по новой форме. Она сдается только электронно. Но налоговые агенты на УСН могут сдать декларацию по НДС в бумажном виде. Отчет 4-ФСС до 25 октября сдается, если он в электронном виде. Бумажный отчет надо было сдать до 20 октября.

Многие бухгалтеры стараются сформировать и сдать отчеты заранее, не затягивая этот процесс до последнего дня. Однако такая возможность есть не всегда, особенно когда речь идет об НДС.

А как у вас прошла эта декларационная кампания по НДС? Вы уже сдали отчет или будете сдавать его сегодня, в последний день?

Приглашаем вас принять участие в опросе.