Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отпуск работника совпал с нерабочими днями в октябре-ноябре: продлевать или нет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Нерабочие дни не являются праздничными, поэтому продлевать отпуск не надо. Исключение — 4 ноября.

График отпусков составляется заранее. И если работник по нему ушел в отпуск, например, с 25 октября на две недели, то продлевать его надо только на один день (4 ноября). Другие нерабочие — не считаются.

Такая рекомендация была дана Минтрудом в отношении нерабочих дней в мае 2021 года и отпуска.

То есть отпуск такого сотрудника будет: с 25 октября по 8 ноября включительно.

А вот если работник хотел взять отпуск именно на три дня — с 1 по 3 ноября, например, — то по договоренности с работодателем его можно перенести на другой срок.

Инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика по нерабочим дням в октябре-ноябре 2021 года — тут.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить