Отпуск работника совпал с нерабочими днями в октябре-ноябре: продлевать или нет

Нерабочие дни не являются праздничными, поэтому продлевать отпуск не надо. Исключение — 4 ноября.
Такая рекомендация была дана Минтрудом в отношении нерабочих дней в мае 2021 года и отпуска.
То есть отпуск такого сотрудника будет: с 25 октября по 8 ноября включительно.
А вот если работник хотел взять отпуск именно на три дня — с 1 по 3 ноября, например, — то по договоренности с работодателем его можно перенести на другой срок.
Инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика по нерабочим дням в октябре-ноябре 2021 года — тут.
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