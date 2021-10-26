Отпуск работника совпал с нерабочими днями в октябре-ноябре: продлевать или нет

Нерабочие дни не являются праздничными, поэтому продлевать отпуск не надо. Исключение — 4 ноября.

График отпусков составляется заранее. И если работник по нему ушел в отпуск, например, с 25 октября на две недели, то продлевать его надо только на один день (4 ноября). Другие нерабочие — не считаются.

Такая рекомендация была дана Минтрудом в отношении нерабочих дней в мае 2021 года и отпуска.

То есть отпуск такого сотрудника будет: с 25 октября по 8 ноября включительно.

А вот если работник хотел взять отпуск именно на три дня — с 1 по 3 ноября, например, — то по договоренности с работодателем его можно перенести на другой срок.

Инструкция с таблицами для бухгалтера и кадровика по нерабочим дням в октябре-ноябре 2021 года — тут.