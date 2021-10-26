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Ноу-хау налоговиков: 36 требований в один день, и каждое по конкретной сделке

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Рубрика Налоговые проверки
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Если налоговики засыпали требованиями, сразу нужно просить о продлении срока. Особенно сейчас, в отчетность. А потом, если есть основания отказать — по всем сразу ответить «нет».

Рассказали в соцсетях.

«Вот так работает 16-налоговая. 36 требований получил клиент за один день „вне рамок“ и в каждом есть конкретизация определенной сделки. И попробуй не ответь».

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В комментариях пишут, что это не предел:

«Это ничего! Мой клиент получил в один день 49 постановлений о привлечении к административной ответственности, каждое на 37 листах. Что называется — успей опротестовать!».

Как ответить на все 36 требований, прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта АналогиЯ:

«Я не верю, что налоговики смогли правильно составить требования. Но, как минимум, необходимо направить ходатайство о продлении срока, а далее одним письмо на все требования написать „нет“. Если, конечно, есть основания. Или дать только первичку — это мой стандарт».

Кстати, о правильности требований. Сергей Кошелев у себя на странице вчера выложил такой фрагмент требования:

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Так что, сомнения в правильности требований вполне обоснованы.

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