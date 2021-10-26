У вас проблемы с аудитом или отчетностью? Поможет новый эксперт в «Консультациях»

В команде экспертов «Клерк.Консультаций» пополнение! Теперь на ваши вопросы будет отвечать Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С.

Можете задавать вопросы по аудиту, отчетности, 1С, бухгалтерскому и налоговому учету.

Елена — автор книг «50 секретов проверяющего налоги. Как обезопасить себя, свой бизнес и получить миллион из бюджета» и «Бизнес как часы. Заведи и получай доход», вышедших тиражом более 5 000 экземпляров. А еще она — автор статей в журналах «Коммерческий директор», «Расчет», «Наша бухгалтерия», «GAAP.RU» и на специализированных порталах по бухучету, аудиту и развитию бизнеса.

В пуле наших экспертов — спецы по учету, налоговым схемам, 1С. Посмотрите на этих героев, которые молниеносно и качественно отвечают на вопросы наших подписчиков.

Как получить доступ к «Консультациям»

Доступ имеют подписчики «Клерк.Премиум».

Кроме ответов на вопросы, в подписке несколько десятков онлайн-курсов, сертификаты ИПБ, сотни вебинаров, инструменты для бухгалтеров. А еще сможете заказать статью главреду «Клерка», она напишет и разместит в «Разборах». Посмотрите все возможности нашей платформы и подключайтесь по кнопке ниже. Пока держим скидку, в сентябре повышение цен.