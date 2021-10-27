Продолжаем наш марафон отзывов. Расскажите, как вам «Райффайзенбанк»?

Похоже, у «Райффайзенбанка» мало клиентов среди читателей «Клерка»: у нас пока всего несколько отзывов.

Есть такие варианты:

«Перевод обычной ипотеки в семейную сделали без проблем. В отличие от красного банка, где сказали, что рефинансирование своим клиентам невозможно.»

Кто-то просто интересуется:

«В чем преимущества этого банка перед другими?»

Бывают не самые положительные истории. Автор одного из отзывов не смог решить проблему из-за смены фамилии, хотя был с банком целых 5 лет.

«Мой опыт работы с Райффайзен. Работала 5 лет ИП, все ровненько, более-менее обслуживание, тариф устраивал. Поменяла фамилию и началось. Ответы на вопросы давали неделю, живу в другом регионе, лично явиться в офис не могу. В итоге выход из ситуации не нашли — написала заявление на закрытие. В течение 1 секунды счет и доступ закрыли, поняла что я им и не нужна была. Вот такая клиентоориенированность﻿?﻿» - вопрошает бывший клиент.

Есть и истории, где все закончилось хорошо:

«Первый опыт опыт был крайне негативный. Открыли расчетный счет для ИП, который занимался производством мебели по индивидуальным заказам (все официально, никакой чернухи). Спустя несколько месяцев ИП захотел снять 200К для собственных нужд, в том числе, на эти деньги он хотел закупить у физлица дорогостоящий б/у инструмент (по договору, все официально). Эти 200К составили примерно 5% от оборота за эти несколько месяцев. После этого банк, ссылаясь на 115-ФЗ, отключил от клиент-банка, предложил возить платежки на бумажном носителе, в 2019 году то. А потом еще стали просить документальные подтверждения на каждый платеж. Благополучно закрыли счет через неделю после того, как поняли, что не хотим возвращаться в прошлое (я имею ввиду бумажные платежки). Последующий опыт, в принципе, положительный. И обороты большие, и операции с интеллектуальной собственностью (лицензионные договоры, ноу-хау, патенты) и все хорошо, никаких блокировок. Единственное, очень низкие процентные ставки по депозитам, на порядок ниже чем, например, у ВТБ.»

Расскажите, как вам банк? Может быть, вы сами или кто-то из ваших близких сможет дать оценку? Ждем еще ваших отзывов.