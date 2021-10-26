Московским пенсионерам опять прибавили денег

С 1 января 2021 года минимальная пенсия московских пенсионеров составит 21 193 рубля.

Выплату проиндексируют на 4,8 %. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По общему правилу, для всех россиян с маленькой пенсией существует федеральная или региональная социальная доплата — до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.

Однако для москвичей свои правила. Городские власти ввели для них увеличенный минимум —

Его платят москвичам, которые живут в столице (по прописке) более 10 лет.

То есть, пенсия таких москвичей в 2022 году будет не менее 21 193 рубля.

В 2020 году московская минималка была 19 500 руб, в 2021 году она составляет 20 222 руб.

2020 2021 Минимальная пенсия коренных москвичей 19 500 20 222 Минимальная пенсия остальных москвичей 12 578 13 496 Минимальная пенсия жителей Санкт-Петербурга 9 514 10 280 Минимальная пенсия жителей Саратова 8 278 8 566