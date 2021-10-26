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Московским пенсионерам опять прибавили денег

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Рубрика Пенсии
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С 1 января 2021 года минимальная пенсия московских пенсионеров составит 21 193 рубля.

Выплату проиндексируют на 4,8 %. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По общему правилу, для всех россиян с маленькой пенсией существует федеральная или региональная социальная доплата — до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.

Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам

Однако для москвичей свои правила. Городские власти ввели для них увеличенный минимум — городской социальный стандарт.

Его платят москвичам, которые живут в столице (по прописке) более 10 лет.

То есть, пенсия таких москвичей в 2022 году будет не менее 21 193 рубля.

В 2020 году московская минималка была 19 500 руб, в 2021 году она составляет 20 222 руб.

 

2020

2021

Минимальная пенсия коренных москвичей

19 500

20 222

Минимальная пенсия остальных москвичей

12 578

13 496

Минимальная пенсия жителей Санкт-Петербурга

9 514

10 280

Минимальная пенсия жителей Саратова

8 278

8 566

 

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