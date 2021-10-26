Московским пенсионерам опять прибавили денег

С 1 января 2021 года минимальная пенсия московских пенсионеров составит 21 193 рубля.
Выплату проиндексируют на 4,8 %. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
По общему правилу, для всех россиян с маленькой пенсией существует федеральная или региональная социальная доплата — до величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионамОднако для москвичей свои правила. Городские власти ввели для них увеличенный минимум — городской социальный стандарт.
Его платят москвичам, которые живут в столице (по прописке) более 10 лет.
То есть, пенсия таких москвичей в 2022 году будет не менее 21 193 рубля.В 2020 году московская минималка была 19 500 руб, в 2021 году она составляет 20 222 руб.
2020
2021
Минимальная пенсия коренных москвичей
19 500
20 222
Минимальная пенсия остальных москвичей
12 578
13 496
Минимальная пенсия жителей Санкт-Петербурга
9 514
10 280
Минимальная пенсия жителей Саратова
8 278
8 566
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