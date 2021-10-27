Как считать НДС по договору цессии: разъяснение с примером

Цессионарий (новый кредитор) начисляет НДС с разницы между суммой, поступившей от должника, и суммой, за которую был куплен этот долг.

Правила расчета НДС в этом случае прописаны в п. 2 ст. 155 НК.

Там сказано, что налоговая база — это разница, а не вся сумма, поступившая от должника. Речь идет о цессии, основой которой является договор реализации товаров (работ, услуг).

Пример Фирме А (должник) задолжала фирма Б (первоначальный кредитор, цедент) за поставку товара 500 000 руб. Отчаявшись дождаться оплаты и остро нуждаясь в деньгах, фирма Б заключила договор цессии с фирмой В (новый кредитор, цессионарий) и продала этот долг с дисконтом за 400 000 руб. Через некоторое время фирма А погасила свой долг уже перед новым кредитором фирмой В. В итоге фирма В получила от должника 500 000 руб., а купила она этот долг за 400 000 руб. С разницы в 100 000 рублей фирме В надо заплатить НДС по расчетной ставке 20/120.

В какой момент возникает база по НДС? Минфин в письме № 03-07-05/82509 от 12.10.2021 пояснил, что это будет день, когда должник наконец-то рассчитался или день перепродажи долга.

Например, фирма В из нашего примера решила не ждать денег от должника, а продать долг фирме Г за 450 000 руб. В этом случае она заплатит НДС с 50 000 рублей.