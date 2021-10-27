Сотрудников с детьми избавят от командировок и ночных смен

Новые трудовые гарантии появятся у родителей детей до 14 лет. Расширят перечень случаев, когда для работы в ночь, сверхурочной работы и направления в командировку нужно письменное согласие работника.

Законопроект прошел второе, основное, чтение в Госдуме.

В частности, по ночным сменам будет такое изменение:

Кто сейчас может работать в ночь только со своего письменного согласия Кто потом сможет работать в ночь только со своего письменного согласия женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет инвалиды инвалиды работники, имеющие детей-инвалидов работники, имеющие детей-инвалидов работники, осуществляющие уход за больными членами их семей работники, осуществляющие уход за больными членами их семей матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет опекуны детей указанного возраста опекуны детей указанного возраста родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет

Аналогичные поправки по командировкам и сверхурочной работе.