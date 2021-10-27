Сотрудников с детьми избавят от командировок и ночных смен

Новые трудовые гарантии появятся у родителей детей до 14 лет. Расширят перечень случаев, когда для работы в ночь, сверхурочной работы и направления в командировку нужно письменное согласие работника.
Законопроект прошел второе, основное, чтение в Госдуме.
В частности, по ночным сменам будет такое изменение:
Кто сейчас может работать в ночь только со своего письменного согласия
Кто потом сможет работать в ночь только со своего письменного согласия
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
инвалиды
инвалиды
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, имеющие детей-инвалидов
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей
работники, осуществляющие уход за больными членами их семей
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет
матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет
опекуны детей указанного возраста
опекуны детей указанного возраста
родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом
работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет
Аналогичные поправки по командировкам и сверхурочной работе.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь