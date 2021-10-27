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Сотрудников с детьми избавят от командировок и ночных смен

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Рубрика Трудовое право
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Новые трудовые гарантии появятся у родителей детей до 14 лет. Расширят перечень случаев, когда для работы в ночь, сверхурочной работы и направления в командировку нужно письменное согласие работника.

Законопроект прошел второе, основное, чтение в Госдуме.

В частности, по ночным сменам будет такое изменение:

Кто сейчас может работать в ночь только со своего письменного согласия

Кто потом сможет работать в ночь только со своего письменного согласия

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет

инвалиды

инвалиды

работники, имеющие детей-инвалидов

работники, имеющие детей-инвалидов

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей

работники, осуществляющие уход за больными членами их семей

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет

опекуны детей указанного возраста

опекуны детей указанного возраста

 

родитель, имеющий ребенка в возрасте до 14 лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом

 

работники, имеющие трех и более детей до 18 лет в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет

Аналогичные поправки по командировкам и сверхурочной работе.

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