Расчетные листки можно отправлять по Viber и WhatsApp

Работодатель может отравлять расчетные листки сотрудникам как по электронке, так и через мессенджеры, считает ГИТ по Москве.
Сотрудники инспекции ответили, что порядок выдачи расчетных листков и их форма утверждается внутренними документами или трудовым договором.
И если в таких документах указано, что работодатель оповещает о начисленной и выплаченной зарплате по электронке или мессенджерам, то это не нарушает норм ТК.
Главное — работник должен письменно указать номер телефона, к которому привязан мессенджер.
Письмо ГИТ по г. Москва от 17.09.2021 № ТЗ/4683/10-33121-ОБ/18-1297.
Хотя Роструд раньше говорил, что отправлять расчетные листки по WhatsApp нельзя.
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