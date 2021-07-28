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Отправлять расчетные листки по зарплате через мессенджеры нельзя

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Рубрика Зарплата
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Работодатель должен письменно оповещать сотрудников о размере начисленной зарплаты, то есть выдавать расчетные листки. Но только не через мессенджеры.

Такого мнения придерживается Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Вопрос был задан в отношении WhatsApp.

По мнению Роструда, нормы ТК не предусматривают выдачу расчетных листков сотрудникам через этот мессенджер.

Стоит отметить, что Минтруд не против, если работодатель будет высылать такие листки по электронной почте (письмо от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560).Читать — здесь.

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