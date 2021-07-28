Отправлять расчетные листки по зарплате через мессенджеры нельзя

Работодатель должен письменно оповещать сотрудников о размере начисленной зарплаты, то есть выдавать расчетные листки. Но только не через мессенджеры.

Такого мнения придерживается Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Вопрос был задан в отношении WhatsApp.