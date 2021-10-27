Как в 1С включить в книгу покупок вычет по НДС с основных средств

Чтобы в книге покупок отразилась входящая счет-фактура от поставщика основных средств, в 1С необходимо заполнить дополнительный документ.
С этой проблемой столкнулась посетительница нашего форума.
Бухгалтер, как обычно, внесла в программу поступление, входящую счет-фактуру, но в декларацию по НДС вычет по этому документу не попал.
В книге покупок его нет, хотя все остальные счета-фактуры, в которых проставлена галка на отражение в книге, туда вошли.
Коллеги на нашем форуме подсказали бухгалтеру, в чем дело.
В 1С вычет по основным средствам попадет в книгу покупок полуавтоматически.
Для этого необходимо заполнить документ «Формирование записей книги покупок», который находится в разделе «Операции» — «Регламентные операции по НДС».
Только после создания этого документа вычет попадет в книгу покупок, а оттуда — в декларацию.
Обсуждение происходит в теме форума «НДС основные средства».
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