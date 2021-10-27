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Почта будет работать в нерабочие дни. Исключение — 4 ноября

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График работы отделений почты не изменится из-за введенных Владимиром Путиным нерабочих дней.

Но из-за праздничного дня — 4 ноября — отделения закроются на один день.

График работы почты опубликован на официальном сайте.

Дни

График работы

30 октября — 2 ноября

По стандартному графику (31 октября может быть нерабочим, если отделение не рабочие по воскресеньям)

3 ноября

Рабочий день сокращен на один час (кроме круглосуточных в Москве и в Санкт-Петербурге)

4 ноября

Выходной (кроме круглосуточных в Москве и в Санкт-Петербурге)

5 ноября

По графику работы субботы

6 — 7 ноября

По стандартному графику (7 ноября может быть нерабочим, если отделение не рабочие по воскресеньям)

Почтовые отделения в селах могут работать по другому графику. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональным ПФР.

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