«Красное и Белое» и «ВинЛаб» продолжат работать в нерабочие дни

Не все столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. В «Красном и Белом» и в «ВинЛабе» сказали, что продолжат работать без изменений.
«График стандартный, как работали, так и будем работать», — ответил представитель «Красного и Белого».
Цитата по «ТАСС».
Такой же ответ дали и в пресс-службе «ВинЛаба».
Но около 200 алкомаркетов в Москве могут закрыться. Так как местные власти разослали предписания, в которых напоминают о закрытии в период локдауна магазинов, в ассортименте которых менее 30% продуктов питания или предметов первой необходимости.
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