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«Красное и Белое» и «ВинЛаб» продолжат работать в нерабочие дни

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Рубрика Экономика России
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Не все столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. В «Красном и Белом» и в «ВинЛабе» сказали, что продолжат работать без изменений.

«График стандартный, как работали, так и будем работать», — ответил представитель «Красного и Белого».

Цитата по «ТАСС».

Такой же ответ дали и в пресс-службе «ВинЛаба».

Но около 200 алкомаркетов в Москве могут закрыться. Так как местные власти разослали предписания, в которых напоминают о закрытии в период локдауна магазинов, в ассортименте которых менее 30% продуктов питания или предметов первой необходимости.

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