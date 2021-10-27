«Красное и Белое» и «ВинЛаб» продолжат работать в нерабочие дни

Не все столичные алкомаркеты будут закрыты в период нерабочих дней. В «Красном и Белом» и в «ВинЛабе» сказали, что продолжат работать без изменений.

«График стандартный, как работали, так и будем работать», — ответил представитель «Красного и Белого».

Цитата по «ТАСС».

Такой же ответ дали и в пресс-службе «ВинЛаба».

Но около 200 алкомаркетов в Москве могут закрыться. Так как местные власти разослали предписания, в которых напоминают о закрытии в период локдауна магазинов, в ассортименте которых менее 30% продуктов питания или предметов первой необходимости.