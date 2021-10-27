Минфин требует начислять НДС на НДС

При ввозе товара импортеры платят НДС от таможенной стоимости товара, в состав которой должен входить агентский НДС. То есть получается, что НДС надо начислять на НДС.

На свежее письмо Минфина на своей странице в Фейсбуке обратила внимание адвокат Ольга Сафонова из бюро CTL.

Речь идет о письме № 27-01-21/82729 от 13.10.2021.

Там сообщается, что НДС с роялти, удержанный налоговым агентом (импортером), нужно включать в таможенную стоимость товаров вместе с роялти.

По мнению Минфина, этот НДС с роялти агенту, ведь налоговый агент (он же импортер) платит его не за себя, а за иностранную компанию-правообладателя.

«НДС, удержанный налоговым агентом, подлежит включению в таможенную стоимость товаров в составе дополнительных начислений к ЦФУ в виде роялти», — говорится в письме.

Поясним, ЦФУ — это цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате импортером (декларантом) за ввозимые товары. К ней добавляются роялти, которые относятся к ввозимым товарам. Ввходит агентский НДС, заявляет Минфин.

Не все декларанты следовали этому правилу, и теперь это чревато статьей 194 УК «Уклонение от уплаты таможенных платежей».

В комментариях к этой теме люди пишут:

Давайте тогда и таможенный НДС со стоимости самого товара в таможенную стоимость включим, а потом пересчитаем и еще раз включим довесок и т.д. по кругу....

Впрочем, есть мнение, что рассуждения Минфина вполне логичны. Ведь речь идет, то есть чужом. Он входит в состав роялти. И свой НДС начисляется, в том числе, на роялти, в состав которого входит чужой НДС.