Минфин требует начислять НДС на НДС

При ввозе товара импортеры платят НДС от таможенной стоимости товара, в состав которой должен входить агентский НДС. То есть получается, что НДС надо начислять на НДС.
На свежее письмо Минфина на своей странице в Фейсбуке обратила внимание адвокат Ольга Сафонова из бюро CTL.
Речь идет о письме № 27-01-21/82729 от 13.10.2021.
Там сообщается, что НДС с роялти, удержанный налоговым агентом (импортером), нужно включать в таможенную стоимость товаров вместе с роялти.По мнению Минфина, этот НДС с роялти агенту не зачитывается, ведь налоговый агент (он же импортер) платит его не за себя, а за иностранную компанию-правообладателя.
Не все декларанты следовали этому правилу, и теперь это чревато статьей 194 УК «Уклонение от уплаты таможенных платежей».
В комментариях к этой теме люди пишут:
Давайте тогда и таможенный НДС со стоимости самого товара в таможенную стоимость включим, а потом пересчитаем и еще раз включим довесок и т.д. по кругу....Впрочем, есть мнение, что рассуждения Минфина вполне логичны. Ведь речь идет об агентском НДС, то есть чужом. Он входит в состав роялти. И свой НДС начисляется, в том числе, на роялти, в состав которого входит чужой НДС.
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