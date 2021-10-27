Договор с самозанятым до регистрации в приложении «Мой налог». Можно ли?

Важно ли для налоговиков, чтобы человек был зарегистрирован как самозанятый до начала выполнения заказа или услуги? Ответ эксперта — нет. Смотреть будут на дату перечисления оплаты.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Бухгалтер начинает оказывать услуги. Оплаты еще не было. Через пару недель принимается решение встать на учет как самозанятый. И вот — официальный договор с заказчиком и акт. Появляется проблема: заказчику нужно показать всю работу в акте, но по факту она была раньше, чем получен статус.
Чем это грозит, если договор будет составлен датой раньше получения статуса самозанятого?
Также автор вопроса уточнил, можно ли будет сначала заключить ГПД с физлицом, а потом — допсоглашение об изменении статуса на самозанятого.
Ответил эксперт Надежда Камышева:
Но то, что исполнитель — на НПД, надо обязательно написать в договоре. Пусть и путем допсоглашения».
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