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Договор с самозанятым до регистрации в приложении «Мой налог». Можно ли?

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Рубрика Самозанятые
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Важно ли для налоговиков, чтобы человек был зарегистрирован как самозанятый до начала выполнения заказа или услуги? Ответ эксперта — нет. Смотреть будут на дату перечисления оплаты.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Бухгалтер начинает оказывать услуги. Оплаты еще не было. Через пару недель принимается решение встать на учет как самозанятый. И вот — официальный договор с заказчиком и акт. Появляется проблема: заказчику нужно показать всю работу в акте, но по факту она была раньше, чем получен статус.

Чем это грозит, если договор будет составлен датой раньше получения статуса самозанятого?

С одной стороны, доход выплачивается уже позже получения статуса, с другой — работа начата по факту еще до получения статуса самозанятого».

Также автор вопроса уточнил, можно ли будет сначала заключить ГПД с физлицом, а потом — допсоглашение об изменении статуса на самозанятого.

Ответил эксперт Надежда Камышева:

Даты в этом случае вряд ли кого-то будут волновать, потому что на дату получения денег человек уже зарегистрирован как самозанятый.

Но то, что исполнитель — на НПД, надо обязательно написать в договоре. Пусть и путем допсоглашения».

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