Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Не забудьте уплатить авансы по налогу на прибыль

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на прибыль
Версия для печати

Сегодня — крайний срок уплаты двух авансовых платежей по налогу на прибыль:

  • ежеквартального;
  • ежемесячного.

Как считаются ежемесячные авансовые платежи:

Код строки раздела 2

1 квартал 2021

2 квартал 2021

3 квартал 2021

180 — сумма исчисленного налога на прибыль — всего

5 000

15 000

28 000

210 — сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период

0

10 000

(5 000 5 000)= стр. 180 стр. 290 декларации за 1 квартал)

25 000

(15 000 10 000)= стр.180 стр.290 декларации за полугодие)

290 — сумма ежемесячных авансовых платежей

5 000

10 000

(15 000 — 5 000)= стр.180 декларации за полугодие — стр.180 декларации за 1 квартал)

13 000

(28 000 — 15 000)= стр.180 декларации за 9 месяцев — стр.180 декларации за полугодие)

Таким образом по этому примеру до 28 октября надо заплатить ежеквартальный платеж в сумме 3 000 руб. (28 000 — 25 000) и ежемесячный в сумме 4 333 руб. (13 000/3).

Напомним, начислять ежемесячные платежи надо, если доход компании за четыре квартала превышает 60 млн рублей (по 15 млн рублей в среднем за квартал).

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить