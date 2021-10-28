Не забудьте уплатить авансы по налогу на прибыль

Сегодня — крайний срок уплаты двух авансовых платежей по налогу на прибыль:
- ежеквартального;
- ежемесячного.
Как считаются ежемесячные авансовые платежи:
Код строки раздела 2
1 квартал 2021
2 квартал 2021
3 квартал 2021
180 — сумма исчисленного налога на прибыль — всего
5 000
15 000
28 000
210 — сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период
0
10 000
(5 000 5 000)= стр. 180 стр. 290 декларации за 1 квартал)
25 000
(15 000 10 000)= стр.180 стр.290 декларации за полугодие)
290 — сумма ежемесячных авансовых платежей
5 000
10 000
(15 000 — 5 000)= стр.180 декларации за полугодие — стр.180 декларации за 1 квартал)
13 000
(28 000 — 15 000)= стр.180 декларации за 9 месяцев — стр.180 декларации за полугодие)
Таким образом по этому примеру до 28 октября надо заплатить ежеквартальный платеж в сумме 3 000 руб. (28 000 — 25 000) и ежемесячный в сумме 4 333 руб. (13 000/3).
Напомним, начислять ежемесячные платежи надо, если доход компании за четыре квартала превышает 60 млн рублей (по 15 млн рублей в среднем за квартал).
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь