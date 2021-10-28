Не забудьте уплатить авансы по налогу на прибыль

Сегодня — крайний срок уплаты двух авансовых платежей по налогу на прибыль:

Как считаются ежемесячные авансовые платежи:

(28 000 — 15 000)= стр.180 декларации за 9 месяцев — стр.180 декларации за полугодие)

(15 000 — 5 000)= стр.180 декларации за полугодие — стр.180 декларации за 1 квартал)

180 — сумма исчисленного налога на прибыль — всего

Таким образом по этому примеру до 28 октября надо заплатить ежеквартальный платеж в сумме 3 000 руб. (28 000 — 25 000) и ежемесячный в сумме 4 333 руб. (13 000/3).

Напомним, начислять ежемесячные платежи надо, если доход компании за четыре квартала превышает 60 млн рублей (по 15 млн рублей в среднем за квартал).

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь