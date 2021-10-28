Ухаживающим за инвалидом дадут право на отпуск без содержания. Но только если работодатель не против

Законопроект с новой трудовой льготой недавно был принят Госдумой во втором, основном, чтении. Поправки внесут в статью 263 ТК, которая регулирует дополнительные отпуска без содержания.

В этой статье значится перечень случаев, когда работодатель может (если захочет) прописать в колдоговоре право сотрудников на отпуск без содержания. Продолжительность такого неоплачиваемого отпуска — до 14 дней в год.

Право на отпуск без содержания в любое удобное время предлагается дать работникам, осуществляющим уход за инвалидом 1 группы.

Еще раз обращаем ваше внимание, что, во-первых, отпуск неоплачиваемый, а во-вторых, у работодателя нет обязанности его предоставлять. Он может включить эту своеобразную льготу в колдоговор, а может и не включить.

Напомним, что по договоренности с работодателем на основании ст. 128 ТК любой работник может оформить отпуск без содержания на любой срок.

Если же работодатель против того, чтобы сотрудники пропускали работу, то и новые поправки не заставят его сделать это.