📅 Людям недодали один выходной в 2022 году

8 января — это официальный праздничный день по ТК. В 2022 году он совпал с выходным. Люди надеялись, что будет перенос выходного на другой день. Но нет. Объясняем, почему.
Тема переноса праздников обсуждается в нашем форуме.
Наш читатель удивлен:
Коллеги, напомните — что у нас с 8 января?Коллеги объяснили, в чем тут причина. Дело в том, что по статье 112 ТК для переноса январских праздничных дней установлено особое правило.
По календарю это суббота, но это еще и праздничный день.
Постановлением о переносе выходных эта дата не охвачена — значит, субботу следует перенести на понедельник 10 января. Однако в производственном календаре этого нет...
Переносятся не все дни, совпадающие с выходными, а только два дня.Если с выходными совпали 3, то один из них просто «сгорает». Такая история в 2022 году произойдет с праздничным днем 8 января.
Обсуждение идет в теме форума «8 января 2022 года».Напомним, в 2022 году будет три переноса выходных.
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
- с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;
- 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;
- с 11 по 13 июня;
- с 4 по 6 ноября.
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