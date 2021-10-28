📅 Людям недодали один выходной в 2022 году

8 января — это официальный праздничный день по ТК. В 2022 году он совпал с выходным. Люди надеялись, что будет перенос выходного на другой день. Но нет. Объясняем, почему.

Тема переноса праздников обсуждается в нашем форуме.

Наш читатель удивлен:

Коллеги, напомните — что у нас с 8 января?

По календарю это суббота, но это еще и праздничный день. Постановлением о переносе выходных эта дата не охвачена — значит, субботу следует перенести на понедельник 10 января. Однако в производственном календаре этого нет...

Коллеги объяснили, в чем тут причина. Дело в том, что по статье 112 ТК для переноса январских праздничных дней установлено особое правило.

Переносятся не все дни, совпадающие с выходными, а только два дня.

Если с выходными совпали 3, то один из них просто «сгорает». Такая история в 2022 году произойдет с праздничным днем 8 января.

Обсуждение идет в теме форума «8 января 2022 года».

Напомним, в 2022 году будет три переноса выходных

с субботы 1 января на вторник 3 мая;

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, с учетом нормы статьи 112 ТК в 2022 году будут следующие дни отдыха:

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 г.;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.