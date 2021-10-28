Налоговики разрешили магазинам принимать деньги от покупателей через автоматические устройства

В сложившейся ситуации с распространением ковида контакты между людьми желательно минимизировать. Чтобы в магазине покупатели не контактировали с кассирами, оплату покупок можно делать через специальные терминалы.
«Добро» на такой способ оплаты дает ФНС в письме № ПА-4-20/14958@ от 22.10.2021.
В документе говорится, что можно установить в торговом зале автоматические устройства расчета, чтобы прием денег проходил без участия сотрудника магазина.
Внесение поправок по этому поводу в 54-ФЗ нецелесообразно, отметили в ФНС.
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