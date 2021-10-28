Налоговики разрешили магазинам принимать деньги от покупателей через автоматические устройства

В сложившейся ситуации с распространением ковида контакты между людьми желательно минимизировать. Чтобы в магазине покупатели не контактировали с кассирами, оплату покупок можно делать через специальные терминалы.

«Добро» на такой способ оплаты дает ФНС в письме № ПА-4-20/14958@ от 22.10.2021.

В документе говорится, что можно установить в торговом зале автоматические устройства расчета, чтобы прием денег проходил без участия сотрудника магазина.

Внесение поправок по этому поводу в 54-ФЗ нецелесообразно, отметили в ФНС.